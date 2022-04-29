Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Казань

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Казань можно несколькими авиаперевозчиками.

S7 поднял цену почти на 2,5 тысячи рублей, сейчас приобрести билет можно за 8 478 рублей. У "Аэрофлота" ценник снизился на 5 тысяч рублей, минимальный тариф обойдется в 10 234 рубля.

У "Победы" за билет придется отдать 6 699 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.