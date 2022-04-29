Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют до 9 мая

На Люблинско-Дмитровской линии метро готовятся ввести ограничения. С 30 апреля по 9 мая закроют участок от "Волжской" до "Дубровки".

Во время ограничений пассажирам предложили пользоваться соседними линиями метро, МЦК и МЦД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

