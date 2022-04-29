"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы в Турцию с 6 мая

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Стамбул и Анталью с 6 мая.

Лайнеры Airbus A330 будут выполнять рейсы в Анталью и Стамбул до двух раз в день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.