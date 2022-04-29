Увеличение числа рейсов турецких авиакомпаний возможно при соблюдении паритета – Минтранс

Увеличение числа рейсов турецких авиакомпаний возможно при соблюдении паритета, сообщил Минтранс РФ.

Доллар на Мосбирже снижался до уровня осени 2021 года – меньше 71 рубля.

8 баллов обещают вечером 29 апреля на столичных дорогах. Об этом заявил Дептранс.