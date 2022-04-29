В Сочи шесть самолетов ушли на запасной аэродром в Минводах из-за тумана

Шесть рейсов, которые должны были приземлиться в Сочи, ушли на запасной аэродром в Минводах из-за плохих погодных условий.

До улучшения условий посадки в Минводы ушли два самолета Nordwind, еще два судна S7 и по одному борту авиакомпаний "Победа" и "Россия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.