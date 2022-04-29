Дептранс сообщил, где можно получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля

Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля в пунктах МАДИ в майские праздники можно будет на четырех спецстоянках. Они будут работать круглосуточно, сообщили в Дептрансе.

Стоянки "Московский транспорт" расположены в проезде Энтузиастов, проезде Одоевского, на улицах Дубовая Роща и Вагоноремонтная. Сервисные центры "Московский транспорт" также выдают разрешения МАДИ. Они будут закрыты только 1 и 9 мая. В остальные дни они работают с 8:00 до 20:00.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.