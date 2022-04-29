Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 30 апреля по 9 мая

На салатовой ветке метро готовятся ввести ограничения. С 1 по 9 мая закроют участок от станции "Волжская" до "Дубровки".

Для чего понадобилось менять схему движения? И как будут перевозить пассажиров? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.