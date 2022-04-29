Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 30 апреля по 9 мая для работ на БКЛ

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы от станции "Дубровка" до "Волжской" закроют с 30 апреля по 9 мая для строительства пересадки со станции "Печатники" на одноименную станцию Большой кольцевой линии.



Во время ограничений пассажирам предложили пользоваться соседними линиями метро, МЦК и МЦД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

