Московский весенний мотофестиваль пройдет 29 и 30 апреля

В Москве стартует мотосезон. 29 и 30 апреля нескончаемый рев моторов будет стоять на Ходынском поле. Там пройдет мотофестиваль.

В программе – показательные выступления, соревнования и парад мотоциклов. За музыкальное сопровождение отвечают рок-группы и DJ Smash. Ознакомиться с афишей можно на сайте "Московский Мотофестиваль". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.