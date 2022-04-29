В Москве начался набор добровольцев для испытаний Face Pay в наземном транспорте

В Москве набирают желающих протестировать систему оплаты Face Pay на наземном транспорте. В первой испытательной группе будет 100 пассажиров.

Стоимость проезда по Face Pay составит 46 рублей, как по карте "Тройка". Самым активным участникам теста вручат подарки от Московского транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.