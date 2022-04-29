Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 30 апреля по 9 мая

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы от станции "Дубровка" до "Волжской" закроют с 30 апреля по 9 мая. Там начнется строительство пересадки со станции "Печатники" на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ).

О том, как будут работать автобусы КМ и какие ограничения ждут автомобилистов, – в эфире телеканала Москва 24.