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29 марта, 13:30

Транспорт

В Москве запустили два бесплатных экскурсионных маршрута на электросудах

В Москве запустили два бесплатных экскурсионных маршрута на электросудах

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В Москве запустили два экскурсионных маршрута на речных электросудах в рамках пилотного проекта. Как отметил заммэра Максим Ликсутов, это возможность увидеть город с нового ракурса. Экскурсии бесплатные, но для проезда потребуется карта "Тройка".

Маршруты проходят по бывшим промышленным зонам, которые сейчас активно переосмысляются. В будущем опыт этих маршрутов могут использовать для развития речного транспорта за пределами центра города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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