Новости мира: в Техасе начали расследование в отношении поставщика фюзеляжей для самолетов

В Техасе начали расследование в отношении поставщика фюзеляжей для самолетов серии Boeing. Об этом сообщил генеральный прокурор штата Кен Пэкстон. По его словам, в деталях обнаружили дефекты, которые создают опасные ситуации в воздухе. В январе Федеральное авиационное управление распорядилось остановить использование Boeing 737 MAX после очередного ЧП. По данным СМИ, компания Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок авиационного ведомства

Внезапный ветер едва не привел к трагедии в итальянских Альпах. Подъемник собирались закрывать из-за предупреждения об ухудшении погоды. Наверх поднимались последние пассажиры, когда начались сильные порывы ветра – до 28 метров в секунду. Обошлось без пострадавших, тросы выдержали.

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