Департамент транспорта Москвы рассказал о дорожной обстановке 29 марта

Дептранс сообщил, что вечером 29 марта в столице ожидается трафик в районе 6–7 баллов, из-за чего горожан призывают воспользоваться городским транспортом. Также вечерний разъезд начнется в районе 16:00, поэтому в ведомстве рекомендуют выезжать после 19:00.

Также затрудненное движение может отмечаться на участках, где ведутся строительные работы, а именно на Ленинском проспекте в районе домов № 87–99 в обоих направлениях, а также на 14-м и 29–32-м километрах МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.