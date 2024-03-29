За оплату по биометрии пассажир получил три месяца бесплатного проезда в московском метро

Оплата проезда по биометрии становится все популярнее у москвичей. За время работы сервиса им воспользовались уже 100 миллионов раз. Пассажир, который оплатил юбилейную поездку таким способом, получил три месяца бесплатного проезда в метро в подарок.

Как отмечает Дептранс, оплата по биометрии безопасна и надежна. На данный момент она доступна не только в метро, но и на МЦК, в речном транспорте и "Аэроэкспрессе". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.