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Политика

Новости часа: Дептранс рассказал о результатах работы системы распознавания лиц в метро

Новости часа: Дептранс рассказал о результатах работы системы распознавания лиц в метро

Новый подземный переход построят на станции БКЛ "Электрозаводская"

Новости часа: Кремль продолжит контакты с МОК для защиты интересов спортсменов

Трамваи трех маршрутов задерживаются в центре Москвы из-за застрявшего на путях автомобиля

Собянин: на станции БКЛ "Электрозаводская" построят новый переход

Собянин рассказал о строительстве дополнительных выходов, вестибюлей и переходов БКЛ

Собянин: на станциях БКЛ построят дополнительные выходы, вестибюли и переходы

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 120 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запуск системы распознавания лиц в метро помог обнаружить более шести тысяч подозреваемых в преступлениях. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Москвичам рекомендуют пользоваться общественным транспортом вечером 29 марта из-за ожидаемых пробок. Об этом предупредил ЦОДД.

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