Новости часа: Дептранс рассказал о результатах работы системы распознавания лиц в метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запуск системы распознавания лиц в метро помог обнаружить более шести тысяч подозреваемых в преступлениях. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Москвичам рекомендуют пользоваться общественным транспортом вечером 29 марта из-за ожидаемых пробок. Об этом предупредил ЦОДД.