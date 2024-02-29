Новости часа: московские МЦД в будущем соединят другие регионы РФ

Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию.

Российский лидер заявил, что столичные центральные диаметры в будущем должны соединить Москву с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями.

Кроме того, Путин предложил cформировать шестилетний финансовый план страны. Также РФ обязана выстроить эффективную экономику для поддержки Вооруженных сил страны.