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29 февраля, 23:15

Экономика

Новости часа: московские МЦД в будущем соединят другие регионы РФ

Новости часа: московские МЦД в будущем соединят другие регионы РФ

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Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию.

Российский лидер заявил, что столичные центральные диаметры в будущем должны соединить Москву с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями.

Кроме того, Путин предложил cформировать шестилетний финансовый план страны. Также РФ обязана выстроить эффективную экономику для поддержки Вооруженных сил страны.

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