Новую экскурсию для программы Музея транспорта Москвы выбрали на "Активном гражданине"

В Музее транспорта Москвы появится новая экскурсия. Гости музея смогут посетить его закрытые фонды, познакомиться с историей городского транспорта и рассмотреть редкие экспонаты снаружи и внутри.

Экскурсию начнут проводить в мае, она будет проходить раз в месяц. Выбрали ее москвичи на платформе "Активный гражданин". В голосовании приняли участие свыше 180 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.