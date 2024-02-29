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29 февраля, 07:15

Транспорт

Новую экскурсию для программы Музея транспорта Москвы выбрали на "Активном гражданине"

Новую экскурсию для программы Музея транспорта Москвы выбрали на "Активном гражданине"

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В Музее транспорта Москвы появится новая экскурсия. Гости музея смогут посетить его закрытые фонды, познакомиться с историей городского транспорта и рассмотреть редкие экспонаты снаружи и внутри.

Экскурсию начнут проводить в мае, она будет проходить раз в месяц. Выбрали ее москвичи на платформе "Активный гражданин". В голосовании приняли участие свыше 180 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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