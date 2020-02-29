Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

К 2030 году в столице будет 5 300 электробусов. В течение шести лет по новой транспортной программе город получит еще 3 800 инновационных машин. Электробусы заменят автобусы на привычных маршрутах, что положительно скажется на экологии.

"Благодаря новым поставкам на маршруты столицы будет выходить больше современного и экологичного транспорта. С 2018 года электробусы заменили автобусы и вышли почти на 120 маршрутов столицы. К 2030 году количество инновационного транспорта в городе достигнет 5,3 тысячи. Москва сохранит лидерство в Европе по числу электробусов. Продолжаем развивать городской электротранспорт по поручению Сергея Собянина", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Уже более семи тысяч новых валидаторов российского производства установили в электробусах и автобусах. Новые валидаторы технологичнее и удобнее – быстрее работают и занимают меньше места в салоне.