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29 января, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 января

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 января

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В настоящий момент наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК от Велозаводской до Тульской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе и Ленинградском проспекте в сторону центра, на ТТК в районе улиц Беговая и Сущевский Вал, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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