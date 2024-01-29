Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 23:15

Транспорт

Две эстакады открыли рядом с ТЦ "Мега Теплый Стан"

Две эстакады открыли рядом с ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: движение по двум эстакадам запустили на юге Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 января

Новости часа: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

"Мой район. Новости": более 800 электробусов начнут курсировать по Москве в 2024 году

Новости часа: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Речные трамвайчики перевезли 80 тыс пассажиров в Москве этой зимой

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Дептранс Москвы назвал популярные модели в каршеринге этой зимой

Сразу две новые эстакады открыли рядом с торговым центром "Мега Теплый Стан". Путь в сторону Коммунарки займет меньше минуты, также в этом районе улучшится дорожная ситуация.

Эстакада, которая от Коммунарского шоссе ведет к ТЦ, двухполосная. Ее протяженность составляет 430 метров. Второй путепровод короче на 100 метров – это выезд с парковки обратно на шоссе. Он состоит из одной полосы.

О транспортных изменениях в городе – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья ТащинаАлександра Корнева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика