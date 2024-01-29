Две эстакады открыли рядом с ТЦ "Мега Теплый Стан"

Сразу две новые эстакады открыли рядом с торговым центром "Мега Теплый Стан". Путь в сторону Коммунарки займет меньше минуты, также в этом районе улучшится дорожная ситуация.

Эстакада, которая от Коммунарского шоссе ведет к ТЦ, двухполосная. Ее протяженность составляет 430 метров. Второй путепровод короче на 100 метров – это выезд с парковки обратно на шоссе. Он состоит из одной полосы.

О транспортных изменениях в городе – в эфире телеканала Москва 24.