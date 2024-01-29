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29 января, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 января

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Два новых путепровода открыли на юге Москвы. Они позволят разгрузить МКАД и Коммунарское шоссе, а часть водителей избавят от перепробега в семь километров. Кроме того, скоро в этом районе появятся сразу две станции новой линии метро.

В Москву придет первая в этом году оттепель. Днем 30 января температура повысится сразу на несколько градусов, а атмосферное давление, наоборот, понизится и окажется в "барической ложбине".

В самом длинном тоннеле Москвы – Лефортовском – начался ремонт. Работы проводят без перекрытия движения, частично недоступна для автомобилистов лишь крайняя полоса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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