Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 16:15

Транспорт

Брендированный автобус "Мои документы" начал курсировать в столице

Брендированный автобус "Мои документы" начал курсировать в столице

Новости часа: на станции "Генерала Тюленева" Троицой линии метро ведутся отделочные работы

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Китайские машины Haval отзывают из России из-за проблем с электропроводкой

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ "Технополис "Москва"

"Актуальный репортаж": более 800 электробусов привезут в Москву до конца 2024 года

Сеть зарядных станций для электромобилей расширится в Москве

Свыше 80 тыс пассажиров проехали на речном транспорте в Москве за 3 месяца

"Это Москва. Строительство": где начинается метро

Машин на электротяге стало в 20 раз больше в Москве за последние восемь лет

Акцию "Добрый маршрут" запустили в Москве. До 29 февраля в городе будет курсировать специальный автобус "Мои документы". На нем есть QR-код, перейдя по которому можно прочитать добрые истории сотрудников центров госуслуг. Среди них – примеры отзывчивого отношения к посетителям.

Как отметила заммэра столицы Анастасия Ракова, такая акция еще раз напомнит о важности взаимопомощи и поддержки и поможет зарядиться положительными эмоциями. Автобус курсирует по маршруту м9 от Рижского вокзала до станции МЦК ЗИЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика