Брендированный автобус "Мои документы" начал курсировать в столице

Акцию "Добрый маршрут" запустили в Москве. До 29 февраля в городе будет курсировать специальный автобус "Мои документы". На нем есть QR-код, перейдя по которому можно прочитать добрые истории сотрудников центров госуслуг. Среди них – примеры отзывчивого отношения к посетителям.

Как отметила заммэра столицы Анастасия Ракова, такая акция еще раз напомнит о важности взаимопомощи и поддержки и поможет зарядиться положительными эмоциями. Автобус курсирует по маршруту м9 от Рижского вокзала до станции МЦК ЗИЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.