29 января, 08:00Транспорт
Более 80 тыс москвичей воспользовались речным транспортом за три месяца
Речные прогулочные маршруты популярны среди москвичей даже в период холодов. Так, в зимнем сезоне столичные пассажиры воспользовались речным транспортом более 80 тысяч раз.
Для этого по Москве-реке курсируют суда специального класса. Они оснащены мощной системой отопления, которая делает поездки комфортными, несмотря на морозы.
В период зимней навигации в Москве действуют два прогулочных маршрута. Первый проходит от причала Сити – Экспоцентр до Китай-города. А второй идет по кругу – от причала Гостиница "Украина" с оборотом у Китай-города.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.