Более 80 тыс москвичей воспользовались речным транспортом за три месяца

Речные прогулочные маршруты популярны среди москвичей даже в период холодов. Так, в зимнем сезоне столичные пассажиры воспользовались речным транспортом более 80 тысяч раз.

Для этого по Москве-реке курсируют суда специального класса. Они оснащены мощной системой отопления, которая делает поездки комфортными, несмотря на морозы.

В период зимней навигации в Москве действуют два прогулочных маршрута. Первый проходит от причала Сити – Экспоцентр до Китай-города. А второй идет по кругу – от причала Гостиница "Украина" с оборотом у Китай-города.

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