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29 января, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Собянин рассказал о планах расширения электробусного парка Москвы

Более 800 новых электробусов получит Москва до конца года

Собянин: Москва получит более 800 новых электробусов до конца года

"Техно": столичные инженеры создали проекторы дополненной реальности для электромобиля

Новости часа: Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Новости часа: Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

"Техно": московские инженеры создали проекторы дополненной реальности для электромобиля

Новости часа: вокзал Петровско-Разумовская улучшит транспортную доступность трех районов

В Дептрансе Москвы предупредили автомобилистов о снегопаде 26 января

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Москве стартовал шестой сезон "Музыки в метро". В новом сезоне в метро будут выступать 285 артистов. В течение года музыканты будут радовать пассажиров живыми выступлениями.

"После привязки карты москвича к приложению "Метро Москвы" пассажиры могут отслеживать историю своих поездок, покупать и записывать льготные абонементы без обращения в кассы. Пассажиры уже привязали 82 тысячи карт. Стоимость проезда для студентов и школьников в Москве – самая доступная среди крупных городов России", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В Корпоративном университете Транспортного Комплекса обучаются около двух тысяч студентов. В учебном заведении действуют более 440 программ по разным направлениям.

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