Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Москве стартовал шестой сезон "Музыки в метро". В новом сезоне в метро будут выступать 285 артистов. В течение года музыканты будут радовать пассажиров живыми выступлениями.

"После привязки карты москвича к приложению "Метро Москвы" пассажиры могут отслеживать историю своих поездок, покупать и записывать льготные абонементы без обращения в кассы. Пассажиры уже привязали 82 тысячи карт. Стоимость проезда для студентов и школьников в Москве – самая доступная среди крупных городов России", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В Корпоративном университете Транспортного Комплекса обучаются около двух тысяч студентов. В учебном заведении действуют более 440 программ по разным направлениям.