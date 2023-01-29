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Транспорт

Три новых поезда начали курсировать на Казанском направлении МЖД

Три новых поезда начали курсировать на Казанском направлении МЖД

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Три новых поезда начали курсировать на Казанском направлении Московской железной дороги. Там пройдет МЦД-3.

Как сообщают на портале мэра и правительства Москвы, составы курсируют между столицей и станцией "Голутвин". В новых поездах установили мягкие сиденья с USB-разъемами, системы климат-контроля, которые еще и обеззараживают воздух.

Этими поездами также комфортно пользоваться людям с ограниченными возможностями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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