Три новых поезда начали курсировать на Казанском направлении МЖД

Три новых поезда начали курсировать на Казанском направлении Московской железной дороги. Там пройдет МЦД-3.

Как сообщают на портале мэра и правительства Москвы, составы курсируют между столицей и станцией "Голутвин". В новых поездах установили мягкие сиденья с USB-разъемами, системы климат-контроля, которые еще и обеззараживают воздух.

Этими поездами также комфортно пользоваться людям с ограниченными возможностями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.