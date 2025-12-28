Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь метро и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно. Также на линию выйдут 116 маршрутов автобусов и электробусов, 18 трамвайных маршрутов, включая Московский трамвайный диаметр, и 18 регулярных ночных маршрутов.

С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд в метро, на МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. На Московских центральных диаметрах проезд останется платным по действующим тарифам. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 2 часов ночи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.