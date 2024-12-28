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28 декабря, 11:15

Транспорт

Дептранс предупредил о заторах на дорогах Москвы вечером 28 декабря

Дептранс предупредил о заторах на дорогах Москвы вечером 28 декабря

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Вечером 28 декабря заторы на дорогах Москвы могут достигнуть 7–8 баллов. Об этом сообщили в столичном Дептрансе, отметив, что наиболее интенсивное движение ожидается в центре города и около торговых центров.

Строительные работы также усложнят движение: на 31-м километре МКАД в обоих направлениях, на внутренней стороне 76-го километра МКАД и на Дмитровском шоссе возле дома 47 по направлению в центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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