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28 декабря, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 28 декабря

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 28 декабря

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Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на шоссе Энтузиастов в сторону центра, также на МКАД, внутренней стороне 31-го километра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Никита Клочков.

Общая интенсивность трафика составляет 1 балл.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, на ТТК, внешней стороне, Рижской эстакаде, а также в центральной части города. Вечером осложнить движение могут аварии при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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