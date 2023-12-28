Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт вечером 28 декабря

В Дептрансе столичным водителям рекомендовали оставить свои машины на парковке и воспользоваться общественным транспортом. Столичный трафик прогнозируется на уровне 7–8 баллов.

Кроме того, в ведомстве сообщили о строительных работах на 14-м и 32-м километрах МКАД, а также на Волгоградском проспекте в районе дома № 46. Свободно движение на проспекте Маршала Жукова, Московском скоростном диаметре и Кутузовском проспекте.

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