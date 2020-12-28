Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 14:30

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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Все праздники на улицах города курсирует новогодний транспорт. Впервые на маршруты вышли "вязаные" электробус, трамвай и поезд метро. Трамваи и электробусы традиционно украшены эффектными гирляндами.

"К Новому году мы традиционно украшаем городской транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В этом году празднично оформили более 750 единиц техники. Все каникулы украшенный транспорт будет курсировать на улицах города. Надеемся, поездки в такой праздничной атмосфере обязательно создадут новогоднее настроение нашим пассажирам", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

На стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро установлены ящики для бесплатных новогодних посланий. Отправить открытку близким или Деду Морозу можно до 8 января включительно.

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