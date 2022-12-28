Телеканалу Москва 24 вручили автомобиль "Москвич 3", подаренный Сергеем Собяниным

Телеканал Москва 24 получил в подарок от Сергея Собянина новый кроссовер "Москвич 3". Это один из первых автомобилей, которые сошли с конвейера столичного завода. Как стало известно, больше полумиллиона современных "Москвичей" планируется выпустить уже в 2023 году.

Подаренный "Москвич 3" станет новым метеомобилем редакции: синоптические карты метеорологов скоро появятся на его кузове. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.