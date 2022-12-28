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28 декабря, 22:30

Транспорт

Телеканалу Москва 24 вручили автомобиль "Москвич 3", подаренный Сергеем Собяниным

Телеканалу Москва 24 вручили автомобиль "Москвич 3", подаренный Сергеем Собяниным

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Телеканалу Москва 24 вручили автомобиль, подаренный мэром столицы

Телеканал Москва 24 получил в подарок от Сергея Собянина новый кроссовер "Москвич 3". Это один из первых автомобилей, которые сошли с конвейера столичного завода. Как стало известно, больше полумиллиона современных "Москвичей" планируется выпустить уже в 2023 году.

Подаренный "Москвич 3" станет новым метеомобилем редакции: синоптические карты метеорологов скоро появятся на его кузове. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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