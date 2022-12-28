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15:15

Транспорт

Телеканалу Москва 24 вручили автомобиль, подаренный мэром столицы

Телеканалу Москва 24 вручили автомобиль, подаренный мэром столицы

Телеканалу Москва 24 вручили автомобиль, подаренный Собяниным

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Один из первых "Москвичей" теперь будет ездить по улицам Москвы в качестве метеомобиля телеканала Москва 24. 28 декабря на московском заводе телеканалу вручили машину, подаренную Сергеем Собяниным.

Ранее стало известно, что автомобили "Москвич" поступят в продажу в январе 2023 года. Розничная цена автомобиля на бензиновом двигателе составит 1 970 000 рублей, а на электрическом – 3 500 000 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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