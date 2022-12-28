Телеканалу Москва 24 вручили автомобиль, подаренный Собяниным

Новый автомобиль "Москвич", подаренный мэром столицы, вручили телеканалу Москва 24. 28 декабря машину, которая одной из первых сошла с конвейера московского завода, передали съемочной группе. Принимала автомобиль ведущая Дарья Ермакова. Совсем скоро жители столицы смогут увидеть брендированный "Москвич" на улицах города.

Ранее стало известно, что автомобили "Москвич" поступят в продажу в январе 2023 года. Розничная цена автомобиля на бензиновом двигателе составит 1 970 000 рублей, а на электрическом – 3 500 000 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.