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12:00

Город

Заммэра столицы Максим Ликсутов даст большое интервью телеканалу Москва 24

Заммэра столицы Максим Ликсутов даст большое интервью телеканалу Москва 24

Столичные метро, МЦК и наземный транспорт будут работать бесплатно в новогоднюю ночь

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 28 декабря подведет итоги года в транспортной сфере. Он расскажет, сколько поездок совершили москвичи и гости столицы в 2022 году, а также как будет работать метро и наземный транспорт в новогоднюю ночь.

Как теперь обновляют поезда метро, трамваи и электробусы города? Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 13:10 на телеканале Москва 24.

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