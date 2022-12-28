Заммэра столицы Максим Ликсутов даст большое интервью телеканалу Москва 24

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 28 декабря подведет итоги года в транспортной сфере. Он расскажет, сколько поездок совершили москвичи и гости столицы в 2022 году, а также как будет работать метро и наземный транспорт в новогоднюю ночь.

Как теперь обновляют поезда метро, трамваи и электробусы города? Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 13:10 на телеканале Москва 24.