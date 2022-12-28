Столичные метро, МЦК и наземный транспорт будут работать бесплатно в новогоднюю ночь

В столичной мэрии сообщили, что общественный транспорт Москвы будут работать бесплатно в новогоднюю ночь. Наземный транспорт будет перевозить пассажиров в усиленном режиме по 150 маршрутам.

Также сотрудники Дептранса подготовили список электробусов и трамваев, на которых можно будет добраться до главных праздничных точек в городе. Еще стало известно, что 16 ночных маршрутов продолжат работу по обычному расписанию в праздничные дни. Подробнее – на телеканале Москва 24.