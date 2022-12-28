Российских водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам в 2023 году

Водителей без полиса ОСАГО начнут штрафовать по камерам уже в 2023 году. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

Камера видеофиксации считывает госномер автомобиля и сравнивает его с базой данных в ГИБДД. Если к автомобилю не привязан полис ОСАГО, то автовладельцу выписывается штраф в размере 800 рублей. Пока такие проверки проходили как эксперименты или пилотные проекты.

Кроме того, страховщики предлагают увеличить срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, а также повсеместно легализовать использование бывших в употреблении деталей. Речь идет о деталях, не влияющих на безопасность, например, бампер автомобиля.

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