Вопреки прогнозам в столице не отмечались 10-балльные заторы. Траффик на дорогах Москвы дошел до 9 баллов.

Возможно, некоторых прогноз напугал и заставил пересесть на общественный транспорт, а может просто подтолкнул отложить дела. Сейчас в городе 5-бальные заторы. Стоит центр и запад кольцевой. Машины там практически не двигаются.

Еще один красный участок – на юго-востоке.

"Рекомендуем следовать общему тренду и использовать городской транспорт для поездок - так вы точно сэкономите время. Поездки на личных автомобилях лучше отложить до 21 часа. 30 декабря ситуация в городе улучшится, и в последний день 2021 года на дорогах Москвы будет свободнее, кроме районов около торговых центров. А в начале января пробки в столице не будут превышать 2 баллов", – рассказали в столичном ЦОДД.

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