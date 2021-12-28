В столице прогнозируют 10-балльные заторы. Многие отправились за новогодними подарками.

Самые загруженные этим вечером – МКАД и другие столичные кольца, а также центр. Где сейчас не протолкнуться? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.