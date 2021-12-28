В столице подорожали поездки на такси. За декабрь их стоимость по городу увеличилась на 14 процентов.

С чем это связано? И не испортят ли москвичам праздничное настроение цены на такси в новогоднюю ночь? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.