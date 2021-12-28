Дептранс Москвы попросил агрегаторы такси не повышать цены в праздники. Ведомство направило компаниям официальное письмо, в котором также напомнили о том, что необходимо размещать на передней панели в салоне машины информацию о стоимости поездки, чтобы для пассажира итоговая сумма не была неприятным сюрпризом.

Крупнейшие агрегаторы уже отреагировали на просьбу, там ответили что спрос на такси перед Новым годом действительно растет, а вот число машин и водителей нет, поэтому стоимость увеличивается. При этом в компаниях подчеркнули, что базовые тарифы они не меняют уже давно.

На днях аналитики заявили, что поездки на такси в Москве в декабре стали почти на четверть дороже, чем в декабре прошлого года. Средняя стоимость составила 520 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.