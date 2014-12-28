В Бразилии разбился пассажирский вертолет

В Бразилии разбился вертолет. Погибли пять человек, в том числе двухлетний ребенок. Как сообщает телеканал "Москва 24", трагедия произошла в штате Сан-Паулу.

На борту машины находилась семья состоятельного бизнесмена, которая проводила рождественские праздники на побережье океана.

Маленький сын предпринимателя почувствовал себя плохо, тот вызвал вертолет и вся семья отправилась в госпиталь. Всего в пяти километрах от места взлета машина упала на землю и сгорела. Причины катастрофы неизвестны.