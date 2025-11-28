Образовательный курс по безопасности движения подготовили для курьеров в Москве

Для московских курьеров разработали новый образовательный курс о безопасности дорожного движения, учитывающий особенности велотранспорта. Учебные материалы в формате коротких видео помогут лучше разбираться в ПДД.

Как сообщил руководитель службы операционного управления "Яндекс Еды" Сергей Долгов, курс разделен на пять частей, от подготовки транспорта до действий при ДТП. После обучения курьеры проходят обязательное тестирование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.