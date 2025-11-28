Россияне начали получать штрафы от новых владельцев после продажи автомобиля

Среди недавно введенных изменений российские автовладельцы нашли нюансы. Это касается новой схемы купли-продажи машины по которой автомобиль не нужно снимать с учета. Это обязан сделать новый владелец в течение 10 дней после покупки. Пока он этого не сделал, автомобиль числится за прежним хозяином.

Нередко прежнему владельцу приходят штрафы, которые заработал новый хозяин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.