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28 ноября, 23:55

Транспорт

На МЦД-3 станет больше турникетов, где можно расплатиться виртуальной "Тройкой"

На МЦД-3 станет больше турникетов, где можно расплатиться виртуальной "Тройкой"

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Дополнительные турникеты для оплаты проезда виртуальной "Тройкой" появятся на МЦД-3

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Дополнительные турникеты, которые принимают оплату виртуальной картой "Тройка", появятся на участке МЦД-3 от Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково.

Чтобы оплатить проезд виртуальной "Тройкой", необходимо зайти в приложение "Метро Москвы" и в меню "Карты" нажать на QR-код в правом верхнем углу. Далее экран телефона нужно поднести к считывателю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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