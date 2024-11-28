На МЦД-3 станет больше турникетов, где можно расплатиться виртуальной "Тройкой"

Дополнительные турникеты, которые принимают оплату виртуальной картой "Тройка", появятся на участке МЦД-3 от Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково.

Чтобы оплатить проезд виртуальной "Тройкой", необходимо зайти в приложение "Метро Москвы" и в меню "Карты" нажать на QR-код в правом верхнем углу. Далее экран телефона нужно поднести к считывателю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.