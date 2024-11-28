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28 ноября, 11:15

Транспорт

Новости регионов: второй участок трассы "Новороссия" открыли в ДНР

Новости регионов: второй участок трассы "Новороссия" открыли в ДНР

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В ДНР открыли второй участок трассы "Новороссия". Его отремонтировали на год раньше срока. Протяженность обновленного четырехполосного участка составляет 27 километров. Дорога ведет от Новоазовска до Мариуполя. Трасса "Новороссия" является частью сухопутного коридора в Крым и входит в состав Азовского кольца. После модернизации по ней смогут проезжать 25 тысяч грузовых и пассажирских автомобилей в сутки.

Прокуратура проводит проверку после аварии на железнодорожном переезде между станциями Сиверская и Строганово в Ленинградской области. По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на переезд перед поездом на красный свет. Машинист пытался затормозить, но не успел. В итоге водитель машины погиб.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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