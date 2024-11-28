В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 28 ноября

В столице наиболее плотное движение в настоящее время наблюдается на Дмитровском, Ленинградском шоссе, а также на Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем. Об этом сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Загруженность дорог составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Химкинском мосту, Бутырской улице в сторону ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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