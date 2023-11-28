Москвичи пожаловались на таксистов, которые подняли цены во время метели в Москве

Москвичи пожаловались на таксистов, которые увеличили цены во время метели в Москве. Как утверждают пользователи сервиса "Яндекс Такси", стоимость поездок стала в несколько раз выше обычной. В ответ в компании объяснили все ситуацией на дорогах столицы, ростом спроса и уменьшением числа водителей.

Отреагировали на жалобы и в федеральной антимонопольной службе. Там отметили, что необходимо проверить экономическую обоснованность повышения цен.



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