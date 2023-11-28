Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 07:15

Транспорт

Москвичи пожаловались на таксистов, которые подняли цены во время метели в Москве

Москвичи пожаловались на таксистов, которые подняли цены во время метели в Москве

Московские аэропорты вошли в график после мощного снегопада

Новости часа: движение трамваев восстановили на Первомайской улице

Новости часа: около 35 работ художника Казарина появились на выставке в Новой Третьяковке

Новости часа: Собянин открыл новую дорогу между Волгоградским и Рязанским проспектами

"Мой район. Навигатор": более 5 тыс остановок в столице оборудовали плакатами с QR-кодами

"Мой район. Навигатор": МСД вошел в тройку самых популярных трасс города

Новости часа: Собянин поздравил Машкова с 60-летием

Новости часа: пять домов демонтировали в Южном Медведкове по программе реновации

Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Москвичи пожаловались на таксистов, которые увеличили цены во время метели в Москве. Как утверждают пользователи сервиса "Яндекс Такси", стоимость поездок стала в несколько раз выше обычной. В ответ в компании объяснили все ситуацией на дорогах столицы, ростом спроса и уменьшением числа водителей.

Отреагировали на жалобы и в федеральной антимонопольной службе. Там отметили, что необходимо проверить экономическую обоснованность повышения цен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика