Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 07:15

Транспорт

Московские аэропорты вошли в график после мощного снегопада

Московские аэропорты вошли в график после мощного снегопада

Новости часа: движение трамваев восстановили на Первомайской улице

Новости часа: около 35 работ художника Казарина появились на выставке в Новой Третьяковке

Новости часа: Собянин открыл новую дорогу между Волгоградским и Рязанским проспектами

"Мой район. Навигатор": более 5 тыс остановок в столице оборудовали плакатами с QR-кодами

"Мой район. Навигатор": МСД вошел в тройку самых популярных трасс города

Новости часа: Собянин поздравил Машкова с 60-летием

Новости часа: пять домов демонтировали в Южном Медведкове по программе реновации

Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях 27 ноября

Московские аэропорты вошли в график после мощного снегопада, который прошел в ночь на 28 ноября. По состоянию на утро 28 ноября, практически все прилеты и вылеты выполняются по расписанию.

В понедельник, 27 ноября, из-за интенсивного снега и ледяного дождя было задержано и отменено почти 80 рейсов. Как рассказали в Росавиации, взлетно-посадочные полосы 26 раз закрывали для уборки и обработки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика