Московские аэропорты вошли в график после мощного снегопада, который прошел в ночь на 28 ноября. По состоянию на утро 28 ноября, практически все прилеты и вылеты выполняются по расписанию.

В понедельник, 27 ноября, из-за интенсивного снега и ледяного дождя было задержано и отменено почти 80 рейсов. Как рассказали в Росавиации, взлетно-посадочные полосы 26 раз закрывали для уборки и обработки.

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