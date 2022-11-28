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Транспорт

Расписание поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД изменится с 28 ноября

Расписание поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД изменится с 28 ноября

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С понедельника, 28 ноября, на МЦД-2 и Курском направлении МЖД изменится расписание. Так, на МЦД-2 увеличат интервалы движения, во внепиковые часы они составят до 18 минут. А на Курском направлении часть поездов отменят, у некоторых изменятся остановки.

Это связано со строительством моста на участке от станции Серпухова до станции Тарусская. Измененное расписание будет действовать до 8 декабря.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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